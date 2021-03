Bagnolet Bagnolet et Noisy-le-Sec Bagnolet Atelier de présentation: Métier de développeur web Bagnolet et Noisy-le-Sec Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

Atelier de présentation: Métier de développeur web Bagnolet et Noisy-le-Sec, 18 mars 2021-18 mars 2021, Bagnolet.

du jeudi 18 mars au lundi 22 mars à Bagnolet et Noisy-le-Sec

Ateliers de sensibilisation au métier de développeur web avec Konexio dans les maisons de l’emploi

————————————————————————————————– * Sensibiliser les personnes aux opportunités professionnelles offertes dans le secteur du numérique

* Déconstruire les fausses représentations autour de ces métiers * Promouvoir les formations courtes (type Boot Camp), accessibles sans pré-requis académique, et 100% financées permettant de se préparer à ces métiers. **Format de l’atelier (1h30)** * Présentation du métier de développeur web et échanges avec un professionnel du numérique – 40 min

* Présentation des formations existantes DIGISTART et DIGITOUS au métier, type « Boot Camp » (formations intensives concentrées sur une courte période, généralement 4 à 6 mois) – 10 min

* Atelier pratique sur ordinateur pour permettre aux participants de manipuler et comprendre concrètement ce qu’est le code sur la base d’activités ludiques – 30 min

* Retours des participants, réponses aux dernières questions et inscription des personnes intéressées à des cours gratuits d’initiation au code proposés par l’association Konexio. **Ateliers en visioconférence :** * le jeudi 18/03 de 10h à 11h30 : [[https://meet.google.com/twi-sjas-rbs](https://meet.google.com/twi-sjas-rbs)](https://meet.google.com/twi-sjas-rbs)

* le lundi 22/03 de 10h à 11h30 : [[https://meet.google.com/wtp-xcbh-ucm](https://meet.google.com/wtp-xcbh-ucm)](https://meet.google.com/wtp-xcbh-ucm) L’idée est de permettre aux publics de venir dans les maisons de l’emploi pour suivre l’atelier ensemble sur des ordinateurs, ou en ligne chez eux selon leur préférence. _Pour ceux qui seraient non équipés possibilités de venir dans les MDE ci-dessous 5 places par MDE_ _Le 18 et Le 22 mars MDE de Noisy le Sec 9 rue Saint Just tél 01 83 74 56 40_ _Le 22 mars MDE de Bagnolet 92 rue Lénine tél 01 83 74 55 40_ _Places limitées, inscription obligatoire auprès de la MDE concernée_ Développeur web, pourquoi pas vous ! Bagnolet et Noisy-le-Sec Bagnolet Bagnolet

