Atelier de pratique vocale Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 15h00 à 17h00

.Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Dans le cadre du temps fort Enfants et Musique, Carole Masseport animera un atelier de pratique vocale pour les 9-15 ans.

Les participants s’initieront au chant grâce à la découverte de diverses

techniques vocales. L’artiste-intervenante accompagnera

les jeunes dans toutes les étapes nécessaires pour chanter sereinement,

des échauffements à l’interprétation, en passant par des jeux vocaux.

C’est l’occasion de découvrir sa voix, les rituels d’un chanteur

lorsqu’il s’échauffe et de se découvrir autrement.

Sur inscription : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

En partenariat avec Zebrock.

Carole Masseport

Après avoir composé trois albums dès ses 21 ans, Carole

Masseport a poussé sa passion pour le chant

jusqu’à l’enseigner. Depuis 10 ans, elle intervient dans différentes

structures telles que l’Ecole Atla à Paris (école de musiques actuelles)

ou encore au Chantier des Francos de La Rochelle. Elle est également

coach de chant pour les amateurs, avec Zebrock,

et les professionnels (comme la rappeuse Chilla).

Zebrock

Née en

Seine-Saint-Denis, rayonnant en Île-de-France, Zebrock creuse depuis

1990 un sillon familier où se conjugue le plaisir d’écouter et jouer de

la musique avec celui d’apprendre et de se cultiver.

Nous savons

combien comptent les musiques qui font le quotidien de la majorité des

Français, notamment des jeunes. Elles constituent leur première pratique

culturelle.

Nous savons aussi que la fréquentation des oeuvres d’art permet de penser le monde dans sa complexité, que la diversité des esthétiques, des artistes et des propos, fait levier pour construire une altérité positive, aiguiser la curiosité, acquérir des connaissances. Les oeuvres peuvent déranger, déstabiliser. C’est leur fonction.

La nôtre est d’en permettre la compréhension critique et d’en encourager la création ainsi que la diffusion.

Dans leur diversité, elles sont une “formidable entrée en culture” que nous proposons d’encourager avec soin.

Pour

cela, nous avons conçu et développé une gamme d’actions, d’outils et de

méthodologies pour l’éducation et les loisirs, l’encouragement de la

jeune création et la diffusion des patrimoines et répertoires musicaux.

En savoir plus : http://zebrock.org/

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

© Zebrock et Médiathèque Marguerite Duras