Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun MJC de Sceaux Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun MJC de Sceaux, 25 mai 2022, . Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun

MJC de Sceaux, le mercredi 25 mai à 15:00

Un atelier de voix interactif sera animé par la compagnie Oshun : Respiration, percussions corporelles, circle songs et improvisation seront au menu de ce joli moment de partage.

Gratuit – Réservation conseillée au 01 43 50 05 96 ou à l’accueil de la MJC

Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun MJC de Sceaux 21 rue des Écoles Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MJC de Sceaux Adresse 21 rue des Écoles lieuville MJC de Sceaux Departement Paris

MJC de Sceaux Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun MJC de Sceaux 2022-05-25 was last modified: by Atelier de pratique vocale – Compagnie Oshun MJC de Sceaux MJC de Sceaux 25 mai 2022 MJC de Sceaux

Paris