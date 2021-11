Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Atelier de pratique théâtrale Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque André Malraux, le mercredi 15 décembre à 15:00

Le Théâtre du Nord propose aux jeunes âgés de 11 à 15 ans de participer à un atelier de pratique théâtrale animé par une comédienne professionnelle, Claire Catherine. Les participants travailleront sur le texte de la pièce « [Peer Gynt](https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/peer-gynt) » et pourront bénéficier d’une place gratuite pour ce spectacle joué le mercredi 22 décembre à 19h à Lille, et d’une place au tarif réduit de 8€ pour un accompagnant adulte. Attention ! Inscription avant le 10 décembre pour bénéficier de la place gratuite et de la place au tarif réduit.

Gratuit. Sur réservarion. De 11 à 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T17:00:00

