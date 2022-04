Atelier de pratique jeune public Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Atelier de pratique jeune public

Maison de l'Architecture de Franche-Comté, le mercredi 20 avril à 14:00

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le mercredi 20 avril à 14:00

Atelier de pratique jeune public ——————————– ### Avec Pascale Lhomme-Rolot, plasticienne, graphiste et micro-éditrice Après trois ateliers où s’entremêlent livre, ville et espace, Pascale Lhomme-Rolot propose de réagir à l’actualité par une intervention en lien avec la programmation de la Maison de l’Architecture. À partir de l’exposition “Petites architectures dans le grand paysage” de Julien King-Georges architecte et plasticien, Pascale Lhomme-Rolot propose un atelier découverte autour de la cabane – espace poétique habitable. Une cabane est une construction rudimentaire servant d’habitation, d’abri. C’est une alliée à notre imaginaire en lien direct avec son environnement. En associant des chutes de bois, des branchages, du papier et en utilisant la technique du frottage, viens t’amuser en construisant ta cabane idéale !

5 € avec adhésion d’un membre de la famille

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

