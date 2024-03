Atelier de pratique — Je suis la ville Maison Européenne de la Photographie Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 14h30 à 17h30

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

En famille, à partir de 6 ans

Nombre de participants : 10 maximum

Durée de l’atelier de pratique : 3h

Sur réservation

Forfaits :

1 adulte + 1 enfant : 40 €

1 adulte + 2 enfants : 50 €

1 adulte + 3 enfants : 60 €

2 adultes + 1 enfant : 60 €

2 adultes + 2 enfants : 70 €

2 adultes+ 3 enfants : 80 €

Les ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagnés par un artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer !

En résonance avec l’exposition Extérieur — Annie Ernaux & la Photographie, l’atelier propose de réaliser un portrait subjectif de la ville. Nous habitons la mégapole, dans quelle mesures la ville nous habite-t-elle ? Comment chaque odeur, chaque son, chaque image, chaque inconnu, nous traversent-ils éveillant des sentiments ? Dans quelle mesure et comment devenons-nous la ville ?

La photographe plasticienne Cécile Armenault invite parents et enfants à relever dans l’espace urbain, un ensemble de données écrites et visuelles. À l’écoute de nos sens, il s’agira de prêter attention à ce qui est là, autour de nous, être attentif à ce qui nous traverse mais aussi à comment cela nous traverse. La ville contient un foisonnement d’informations, nous nous arrêterons afin d’y prêter attention et les saisir en gardant une trace de certaines d’entre elles. Chacun·e réalisera une transcription de son expérience vécue à travers la photographie et l’écriture, en relevant les informations nécessaires par des prises de notes et de photographies.

À partir de cette collecte d’images et de mots, parents et enfants composeront un diptyque faisant dialoguer une photographie de leur choix et un court texte, incarnant tous deux l’instant vécu au contact de la ville.

_______________________

Cécile Armenault mène une recherche artistique expérimentale et pluridisciplinaire (photographie, performance, danse, vidéo, installation,) dans laquelle elle interroge les notions d’écoute et de présence par la mise en scène poétique de corps-figures dans des paysages-décors. Elle s’intéresse à la place qu’occupent le mouvement ainsi que l’image photographique dans notre manière d’interagir avec le monde et de nous nous le représenter. Elle propose d’autres façons de rentrer en relation avec les environnements et les objets et d’appréhender les récits. Sa recherche met en lumière les relations que nous entretenons avec les représentations, dans un désir de mise en mouvement de la pensée et du sens critique.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ +33144787523 reservation@mep-fr.org https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© MEP