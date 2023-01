Atelier de Pratique Énergétique et de mouvement libre Salles Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde EUR 70 Thème de l’Atelier : La Femme Sauvage

Pas besoin de savoir danser,dessiner, chanter juste envie de se reconnecter à soi en toute simplicité.

Débutant accepté. Accessible à tous

Au programme :

– Expression créatrice : dessin, activité manuelle,..

– Relaxation : guidance au sol

– Mise en mouvement du corps naturel

– Réveil du corps vital, activation de l’énergie de vie

– Nettoyage énergétique

– Harmonisation émotionnelle et mentale

– Expression libre connectée par le mouvement en lien avec le thème de l’atelier .

+33 6 52 73 36 14

