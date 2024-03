Atelier de pratique en famille — Des lumières et des ombres Maison Européenne de la Photographie Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 14h30 à 17h30

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

En famille, à partir de 6 ans

Nombre de participants : 10 maximum

Durée de l’atelier de pratique : 3h

Forfaits :

1 adulte + 1 enfant : 40 €

1 adulte + 2 enfants : 50 €

1 adulte + 3 enfants : 60 €

2 adultes + 1 enfant : 60 €

2 adultes + 2 enfants : 70 €

2 adultes+ 3 enfants : 80 €

Les ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagné·es par un·e artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer !

En écho à l’exposition Lisa Fonssagrives-Penn — Icône de mode, qui nous offre un aperçu de l’âge d’or de la photographie de mode, l’atelier en famille propose de réaliser des portraits en noir et blanc avec une attention subtile portée à la lumière et à la mise en scène. En studio, l’artiste photographe Olivia Lavergne invite à explorer des éclairages composites combinant lumière modelante et lumière diffuse permettant d’accentuer la texture, le contraste ou encore les effets d’ombre projetée.

Tout en s’inspirant des poses de Lisa Fonssagrives-Penn et des prises de vues de prestigieux photographes ayant collaboré avec les plus grands magazines de mode, enfants et parents seront invité·es à devenir modèles et à réaliser en deux temps : un portrait en plan rapproché, puis un plan d’ensemble en famille.

Dans cette connivence, chaque famille expérimentera la place du corps dans l’espace du studio et jouera avec l’expressivité du sujet photographié en modulant la mise en scène et l’éclairage.

Laissez-vous guider pour une aventure en famille, où la créativité et l’héritage de la photographie de mode se rencontrent !

______________________

La pratique d’Olivia Lavergne implique les notions de perception, d’exploration et de représentation. Son langage photographique se situe à l’intersection de la fiction et du réel, dans la tension entre le naturel, le domestique et quelque chose de plus cinématographique. Ses portraits scénarisés mettent en situation personnages et modèles, en empruntant tout autant aux codes de la sculpture et de la peinture, qu’à ceux du cinéma. Olivia Lavergne imagine une dramaturgie où la mise en espace des ombres et des lumières, permet de faire émerger de nouvelles propositions visuelles ; par la fiction, l’image peut atteindre quelque chose de la réalité du modèle.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Olivia Lavergne