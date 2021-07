Atelier de Pratique Artistique Typographie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie, 10 août 2021-10 août 2021, Le malesherbois.

du mardi 10 août au mardi 24 août à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Assemblez les caractères en plomb depuis la casse, créez vos mots, mettez les en forme et imprimez-les! Plongez dans l’univers de la typographie, art d’assembler les caractères, et découvrez ce métier des débuts de l’imprimerie! Un médiateur guide les participants dans la découverte des différentes polices de caractères, le montage et le calage de la forme imprimante, et bien sûr l’impression finale. Pour cet atelier, nous pouvons vous proposer d’écrire un message humoristique pour la porte de votre chambre; mais les motifs changent au gré des saisons ! Chaque participant repart avec sa petite carte imprimée A partir de 8 ans, limité à 8 personnes. Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Il est recommandé de réserver vos places sur la Billetterie en ligne. ———————————————————————————— Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

Découvrez la typographie et composez votre texte!

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois



2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T16:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:30:00