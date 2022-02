Atelier de pratique artistique – Sons Lignes Couleurs Comité départemental du tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

En avant-première de l’exposition YBR#6 Sons Lignes Couleurs de Morgan Dimnet (Qubo Gas) au Frigo du 23 avril au 21 mai 2022, le centre d’art Le Lait invite petits et grands à la découverte des normographes de Morgan Dimnet. Les normographes guident la main. Ils sont comme de supers outils pensés par l’artiste pour dessiner une partition colorée à partir de gestes à l’unisson. Sur les traces des premiers graphistes, il sera question d’utiliser des normographes, tampons, et autres outils de reproduction artisanaux à l’origine du design graphique ; un moment de pratique accessible à tous, pour entrer dans l’univers construit et coloré de l’artiste. Atelier tous publics – à partir de 6 ans Gratuit Samedi 2 avril De 14h à 16h Comité Départemental du Tourisme Hotel Reynes, rue Timbal, 81000 Albi Atelier proposé dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art En partenariat avec le Comité Départemental de Tousisme

Découverte en avant-première des normographes de Morgan Dimnet avant l'ouverture de son exposition au Frigo
Comité départemental du tourisme, 14 rue Timbal, Albi

