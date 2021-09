Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie, 14 octobre 2021, Le malesherbois.

Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés à l’AMI

Atelier-Musée de l’Imprimerie, le jeudi 14 octobre à 14:00

Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la coloration du papier, les différents pigments et techniques utilisées… Différentes expériences de coloration seront alors proposées pour ce matériau de toutes les nuances : dans la masse, en surface, avec des dégradés… Soupoudrer des épices sur une feuille fraîche, peindre avec des pâtes colorées… Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) ! Cet atelier est proposé en deux formats différents : 1h30 pour initier une découverte du papier et des colorants (à partir de 6 ans), ou 2h30 pour s’intéresser aux pigments et déployer pleinement ses capacités artistiques… (à partir de 12 ans) Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

Apprenez à colorer le papier de différentes manières!

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T16:30:00