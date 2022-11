Atelier de Pratique Artistique | Paperolles de fêtes Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Atelier de Pratique Artistique | Paperolles de fêtes

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

2022-12-30 14:00:00 – 2022-12-30 16:00:00

Loiret En enroulant des bandelettes de papier coloré, vous pourrez réaliser des petits décoratifs et objets décoratifs ! Inventé à la fin du Moyen-Age par des moniales pour décorer les reliques des saints, cette technique est devenue un loisir créatif essentiellement pratiqué au Québec sous le nom de « quilling ». Les motifs proposés changent au gré des saisons : compositions florales au printemps, oiseaux qui chantent, citrouille à Halloween, fantômes, et flocons de neige en Hiver!… Et pour fêter Noël, vous pourrez réaliser père noël, petits rênes ou petits anges pour décorer la maison ! Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. Une activité à partager en famille ou entre amis.

A partir de 8 ans, 8 places disponibles Créez des motifs décoratifs en papier roulé ! AMI

Le Malesherbois

