2022-04-14 – 2022-04-14

2022-04-14
Le Malesherbois 45330
15 EUR

Le livre, un matériau de création… Apprenez à plier des livres pour fabriquer d'adorables petits objets décoratifs : hérisson à l'automne, sapins de Noël, coeurs, chats etc … Cet atelier vous invite à modeler et transformer l'objet-livre… Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants

