du jeudi 14 avril au vendredi 6 mai à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Le livre, un matériau de création… Apprenez à plier des livres pour fabriquer d’adorables petits objets décoratifs : hérisson à l’automne, sapins de Noël, coeurs, chats etc … Cet atelier vous invite à modeler et transformer l’objet-livre… Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants Note du 25/01/22 : L’accès au musée, ses expositions, ses ateliers et ses espaces est soumis à la présentation d’un passe vaccinal à partir de 16 ans et d’un passe sanitaire classique (schéma vaccinal complet, certificat de rétablissement ou test négatif PCR ou anti-génique de moins de 24h) pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. La réservation est conseillée mais pas obligatoire. Sous réserve de nouvelles modifications gouvernementales.

