Dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser votre linogravure depuis le dessin préparatoire jusqu’à l’impression : préparer le motif, graver, encrer…imprimer! Vous pourrez vous inspirer d’un modèle simple, ou créer selon votre imagination. Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. Ateliers proposés aussi bien pour des adultes (les jeudis) que pour les familles (les dimanches). A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:30:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:30:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T15:30:00

