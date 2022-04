Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 16:30:00 Dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser votre linogravure depuis le dessin préparatoire jusqu'à l'impression : préparer le motif, graver, encrer…imprimer! Vous pourrez vous inspirer d'un modèle simple, ou créer selon votre imagination. Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. Ateliers proposés aussi bien pour des adultes (les jeudis) que pour les familles (les dimanches). A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants

