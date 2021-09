Atelier de pratique artistique interprété en Langue des Signes Française Morlaix, 18 septembre 2021, Morlaix.

Atelier de pratique artistique interprété en Langue des Signes Française 2021-09-18 – 2021-09-18 Cour des artistes 41 Quai de Léon

Morlaix Finistère

Les Moyens du Bord proposent de vous initier à l’art de l’estampe au cours d’un atelier animé par l’artiste Emmanuelle Bastien.

Un jardin partagé

Nous allons inventer des fleurs, des arbres et dessiner en grand : une fresque où patiemment un jardin se construit. Nous jardinerons des couleurs et des formes en utilisant des tampons et des pochoirs.

L’atelier sera suivi d’une visite de l’exposition RIAD accueillie par Les Moyens du Bord.

Afin de rendre la pratique accessible au plus grand nombre, l’atelier et la visite seront interprétés simultanément en Langue des Signes Française pour les personnes sourdes et malentendantes.

Atelier tout public gratuit

De 14h à 17h aux Moyens du Bord

Renseignements et inscriptions au 02 98 88 25 62

ou sur lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

En raison du contexte sanitaire actuel, le pass sanitaire sera requis pour cet atelier.

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/

dernière mise à jour : 2021-09-09 par