Atelier de Pratique Artistique Fibres et plantes papetières

2022-11-01 14:00:00 – 2022-11-01 16:30:00 Quels sont les matériaux qui entrent dans la fabrication du papier ?

Qu'est ce que la fibre végétale et comment permet-elle la création de ce support ? Quelles sont les différentes fibres cultivées et utilisées dans le monde pour fabriquer le papier ? Cet atelier, conçu comme un voyage au travers des techniques, permet d'explorer plus en détails les différentes plantes papetières, des fibres textiles traditionnelles aux plantes plus exotiques ! Ce sera l'occasion de présenter deux savoir-faire anciens, en Occident et en Asie ; et présenter l'actualité d'un métier d'art qui ne cesse de se réinventer quant aux matériaux utilisés… Cette expérience sensorielle invite à jouer avec les textures des fibres et des pâtes obtenues, les combiner et créer avec ce matériau fabuleux! Une exploration des fibres et du matériau papier…

