du vendredi 13 août au mardi 17 août à Atelier-Musée de l'Imprimerie

Apprenez à fabriquer d’adorables petits hérissons en pliant des livres! Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

