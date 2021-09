Le malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Atelier-Musée de l'Imprimerie, le mercredi 3 novembre à 13:00

Cet atelier propose une première approche du façonnage par la création d’adorables petits carnets : reliés avec un cordon, en accordéon, décorés avec des matériaux divers (journaux, cartons, paillettes, confettis…) Plusieurs techniques d’ornements sont alors à votre disposition : au pochoir, pailleté ou au tampon, marbrure ou gaufrage de la couverture. Chaque participant repart avec ses créations. Une activité à partager en famille ou entre amis. A partir de 6 ans. Durée 1h30. Inscription recommandée – nombre de places limité, matériel fourni Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi et le samedi matin. Il est recommandé de réserver vos places sur la Billetterie en ligne. ———————————————————————– Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

