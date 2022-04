Atelier de Pratique Artistique autour de l’exposition « Rayon » de Linda Sanchez Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Dijon EUR 0 0 Samedi 21 mai à 14h30, aux Ateliers Vortex – Gratuit Les Ateliers Vortex proposent aux enfants d’approfondir leur découverte de l’exposition en participant à une visite suivie d’un atelier de création plastique en lien avec celle-ci. Pour créer, Linda Sanchez utilise des protocoles et des systèmes. La sculpture devient une archive d’actions appliquées à la matière. Ainsi, cet atelier consistera à décrypter son travail en jouant à interpréter différents gestes chorégraphiés (recouvrir, frotter, jeter, écraser, déballer…) de façon aléatoire sur des matériaux comme le papier bulle, le plâtre, l’argile, le polystyrène ou l’aluminium.

Chacun des enfants pourra repartir avec sa « mini-installation portable » réalisée dans un plateau en carton. Pour les 6-10 ans.

