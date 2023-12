PORTES OUVERTES CÉRAMIQUE ET BOIS Atelier de poterie Saint-Étienne-Vallée-Française, 4 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Pauline, Fanny et Victor vous invitent aux portes ouvertes et exposition collective dans leur atelier de bois et céramique. ….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Atelier de poterie

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Pauline, Fanny and Victor invite you to an open house and group exhibition in their wood and ceramics workshop. …

Pauline, Fanny y Victor le invitan a una jornada de puertas abiertas y a una exposición colectiva en su taller de madera y cerámica …

Pauline, Fanny und Victor laden Sie zum Tag der offenen Tür und zur Gemeinschaftsausstellung in ihrem Holz- und Keramikatelier ein. …

