Atelier de poterie pour les enfants Auxerre, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Auxerre.

Atelier de poterie pour les enfants 2021-07-12 – 2021-07-16 Atelier Artefact 4 Place de la Préfecture

Auxerre Yonne

20 20 EUR Programme: barbotine et écriture spontanée dans l’argile. Relief collectif et individuel.

« Par ici le saladier », « par ici la dinette « et confection de sa boîte de présentation recouverte d’un papier de son choix. Prévoir une boîte carrée de type a gâteaux secs.

+33 3 86 45 60 46

