Méjannes-le-Clap Gard 13 Venez découvrir les secrets de la poterie avec Marie Vignessoule! ! Mardi 25 juillet et mardi 9 août à 10h30 dans la Salle Famille Plus. Tarifs : 13€/personne et 11€/dès 2 personnes de la même familleDès 6 ans (accompagnants souhaités) – Durée : 1h30 Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41 Droits gérés

