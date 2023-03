A la découverte des savoir-faire : 1 lieu, 3 métiers Atelier de poterie Marina Leflon, 1 avril 2023, Courzieu.

A la découverte des savoir-faire : 1 lieu, 3 métiers 1 et 2 avril Atelier de poterie Marina Leflon

Artistes et artisans d’art des monts du Lyonnais et de la Loire se réunissent pour vous accueilllir :

A l’atelier de poterie de Marina Leflon

765 route des Verchères 69690 COURZIEU

Les SAMEDI 1ER et DIMANCHE 2 AVRIL 2023 de 10h à 18h

(VENDREDI 31 MARS réservé aux scolaires)

Au programme :

Découvrez comment les mains transforment avec des outils spécifiques la matière en objets :

– « De la carrière à la théière »

Lou OLIVERES et Marina LEFLON expliquent toutes les étapes de fabrication d’une poterie : préparation de l’argile, tournage, ansage… jusqu’à la cuisson.

– « Du cuivre au papier »

Raphaël DEL ROSARIO présente l’histoire de la technique, les outils et les différents procédés de la gravure en taille douce (eau-forte, pointe sèche, manière noire, aquatinte, monotype) jusqu’à l’impression sur papier.

– « Du minerai au couteau »

Forgeron, féron et géologue, Emmanuel VERDIER sait transformer le minerai en acier, et forger les lames de ses couteaux.

EXPOSITIONS :

Chacun crée des objets que vous pouvez découvrir et adopter :

Poteries en grès cuit au bois d’usage traditionnel (pot à choucroute, vinaigrier, beurrier, …) ;

Porcelaine émaillée (bols, theières… parfois habités de petits animaux sculptés) ;

Estampes oniriques et symboliques ;

Couteaux droits d’inspiration scandinave et japonaises.

Atelier de poterie Marina Leflon 765 route des vercheres 69690 courzieu Courzieu 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0661346536 »}, {« type »: « email », « value »: « marinaleflon@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/modelage.terre »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

poterie céramique

Marina Leflon