ATELIER DE POTERIE Béziers, 21 septembre 2021, Béziers. ATELIER DE POTERIE 2021-09-21 14:00:00 – 2021-09-22 16:00:00

Béziers Hérault L’atelier ZAB vous accueille pour des stages de poterie, à destination de tous.

Venez vous détendre, exprimez votre créativité et rompre cette ambiance morose et déconcertante. L’atelier ZAB vous accueille tous les jours pour des stages.

Venez vous détendre, exprimez votre créativité et rompre cette ambiance morose et déconcertante. contact@atelier-poterie-beziers.fr +33 6 06 55 65 10

