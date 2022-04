Atelier de polyphonies du monde A cote de l’église,centre village,Lamanon (13)

Atelier de polyphonies du monde A cote de l’église,centre village,Lamanon (13), 21 mai 2022, . Atelier de polyphonies du monde

A cote de l’église, centre village, Lamanon (13), le samedi 21 mai à 14:30

**Atelier : de 14h30 à 17h30**, salle paroissiale, église de Lamanon – Ouvert à tous niveaux – Animé par [Robert Nageli](https://www.orfees.fr/intervenants-chants-polyphoniques) – Participation Libre, sur inscription auprès d’Orfées : **orfeesprod(at)gmail.com** Pas de pré-requis musicaux, travail selon la tradition orale (“à l’oreille”).Après quelques échauffements et jeux vocaux, l’atelier portera sur l’apprentissage de deux chants du monde : [The parting Glass](https://www.orfees.fr/the-parting-glass) (chant irlandais), [Amor d’Aussau](https://www.orfees.fr/amor-d-aussau-texte) (chant du Béarn). A 18h30, le groupe de stagiaires est convié à une restitution à l’église en première partie du concert, avec l’ensemble N’Hommades. Site : https://www.orfees.fr/atelier-concert-nhommades-lamanon-2022 *source : événement [Atelier de polyphonies du monde](https://agendatrad.org/e/36235) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Entrée libre sur inscription

organisé par Orfees A cote de l’église,centre village,Lamanon (13) salle paroissiale de Lamanon – sous reserves A cote de l’église, centre village, 13113 Lamanon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:30:00

Détails Autres Lieu A cote de l'église,centre village,Lamanon (13) Adresse salle paroissiale de Lamanon - sous reserves A cote de l'église, centre village, 13113 Lamanon, France lieuville A cote de l'église,centre village,Lamanon (13)

A cote de l'église,centre village,Lamanon (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//