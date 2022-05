Atelier de polyphonies Bulgares Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Le chant bulgare profane a traversé les siècles en sauvegardant son originalité. Largement diffusé en France depuis une vingtaine d'années, il reste cependant énigmatique pour les oreilles occidentales. Cette musique populaire et traditionnelle, qui s'est transmise oralement pendant les siècles, continue de toucher tous les publics grâce à sa forte charge émotive. Lors de cet atelier, les chanteuses du quatuor Balkanes vous proposent quelques clés pour comprendre et interpréter des chants traditionnels des Balkans.

