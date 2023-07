Assistez à l’impression d’une lithographie dans cet atelier Atelier de Pierres et Toiles Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Assistez à l’impression d’une lithographie dans cet atelier 16 et 17 septembre Atelier de Pierres et Toiles 4 € (avec carte ou estampe offerte). Sur inscription. Groupe de visiteurs limité à 8 personnes. Pour plus d’informations, prenez contact depuis ce lien : https://www.atelierdepierresettoiles.com/contact/.

Pour les Journées européennes du patrimoine, assistez à une présentation de l’atelier et de l’estampe.

Seront présentées les deux techniques principalement utilisés : la lithographie et la gravure.

Vous assisterez également à une démonstration de l’impression d’une lithographie et si le temps le permet d’une gravure en taille douce.

Enfin, vous pourrez profiter d’une exposition d’estampes réalisées à l’atelier.

Atelier de Pierres et Toiles 25 rue Mengaud, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 09 50 82 40 74 https://www.atelierdepierresettoiles.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 82 40 74 »}] L’atelier de Pierres et Toiles est un atelier d’artistes consacré à la lithographie et à la gravure. Il est installé depuis septembre 2012 à Toulouse dans le quartier des Minimes. Il est équipé d’une presse à bras lithographique, dite « Bête à Cornes » datant de la fin du XIXe siècle et d’une presse taille douce Ledeuil fabriquée à la fin du XXe siècle. Métro Claude Nougaro, Bus 29 et 27, RDC gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Isabelle Laulhé