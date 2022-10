Atelier de photographie culinaire HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 20 novembre 2022

de 11h00 à 13h00

payant 89€ + (frais de location)

Inventive, sensible, exigeante, drôle… la photographie culinaire a fait sa révolution et dépasse aujourd’hui la simple illustration de fiches recettes ! Avec cet atelier photo, vous découvrirez les bases de la photographie culinaire. Aux côtés d’un photographe spécialisé, l’atelier consistera à s’initier aux règles du « stylisme culinaire » (composition, jeux de couleurs, de matières…), magnifier un aliment en jouant avec la lumière, maîtriser l’éclairage et jouer du net et du flou pour prendre une table dressée. Programme détaillé de l’atelier : Magnifier un produit brut à l’aide du matériel du studio (chocolat)

Réaliser un décor de table créatif et apprendre à le photographier à la lumière naturelle (salade composée ou pâtisserie)

Photographier une recette (tarte aux pommes) À propos d’Antoine Delage : Antoine a étudié la photo à l’ETPA à Toulouse. Il est spécialisé dans la photographie en studio, portraits et natures mortes. Il porte une grande attention à la sensibilité et au poétisme dans ses prises de vue, aussi bien en studio qu’en lumière naturelle. Il aime particulièrement les mises en scène colorées, aux lumières travaillées et les ambiances décalées qui vont révéler son sujet. HOBA Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-photographie-culinaire/

