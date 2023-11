Atelier de photographie à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de photographie à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 14h00 à 16h30

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h00 à 16h30

.Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant Tarif de 8 € par enfants À noter :

Point de rendez-vous dans le tunnel 10min avant, au niveau des bancs en pierre (côté panneau des tarifs) Contact pour rdv : 06 08 60 86 92 Laissez vos adolescents devenir, le temps d’un atelier, photographe professionnel. L’Arc de triomphe prend la pose et devient le terrain de jeu de vos enfants ! PRÉSENTATION Laissez-vous emporter par l’exploration photographique de l’Arc de triomphe ! Découvrez son passé, son architecture et ses sculptures à travers l’objectif d’un appareil photo. Grâce à des jeux simples organisés dans le monument, les participants acquièrent les bases de la technique photographique tout en s’initiant à la découverte du patrimoine. Activité ouverte aux ados uniquement ! Atelier animé par la photographe Avril Dunoyer. À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Matériel photographique fourni (appareils photos Reflex plein-format, et différents accessoires).

Possibilité d'apporter un appareil photo ou un smartphone. Les séries photos réalisées ensemble sont envoyées par e-mail à l'issue de l'atelier. Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/atelier-de-photographie service.educatifarc@monuments-nationaux.fr https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2328527656290400068

