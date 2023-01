Atelier de philosophie en famille Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier de philosophie en famille Bibliothèque L’Heure joyeuse, 15 février 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 15 mars 2023

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 15 février 2023

de 14h00 à 15h30

. gratuit

L’association Ludomonde intervient pour une série d’ateliers qui approchent différents thèmes importants de la vie à partir d’un support culturel (conte, activité créative, jeu) suivie d’une activité artistique. PHILOSOPHER AVEC LES ENFANTS ? MAIS QUELLE IDÉE ?! Qui d’entre nous parents, « maman ou papa » n’a-t-il pas fait face à ce fameux « POURQUOI » des enfants ? Ces questions embarrassantes des enfants auxquelles nous évitons souvent de répondre, considérant que notre enfant est trop jeune pour comprendre ou que la réponse est trop compliquée et ne peut être expliquée. En fait, il n’y a pas d’âge pour philosopher. Nos enfants se posent des questions, dès leur plus jeune âge. Les ateliers philosophiques ont pour objectif d’amener les enfants à développer leur esprit critique, à s’ouvrir au débat, à respecter les autres et à inculquer des valeurs humaines. Ils ne sont pas conçus pour apporter des réponses uniques, mais pour faire naître des idées par la discussion avec les autres, par les échanges des différents points de vue. Ainsi, les ateliers de philosophie proposent aux enfants de réfléchir sur des questions et des notions diverses et leur permettent d’apprendre à débattre, à réfléchir et à penser par eux-mêmes. – Mercredi 15 février : la peur | à 14h – Mercredi 15 mars : la colère | à 14h – Mercredi 12 avril : obéir | à 14h De 3 à 6 ans sur inscriptionDurée : 1h30Présence d’un parent obligatoire par famille pour tous les ateliers Atelier gratuit animé par un animateur spécialisé de l’association Ludomonde. En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Canva

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Departement Paris

Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de philosophie en famille Bibliothèque L’Heure joyeuse 2023-02-15 was last modified: by Atelier de philosophie en famille Bibliothèque L’Heure joyeuse Bibliothèque L'Heure joyeuse 15 février 2023 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris