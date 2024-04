Atelier de percussions corporelles Place de la Mairie Coarraze, mercredi 17 avril 2024.

Dans le cadre de sa saison culturelle printanière et du Mois du Son mis en place par la Bibliothèque Départementale du 64, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier de percussions corporelles animé par un membre de la compagnie des Humanophones.

Cet atelier est destiné à explorer la respiration, la souplesse, les sons du corps, le mouvement dansé. L’apprentissage de phrases gestuelles servent ainsi de matière à inventer un langage.

Groupe vocal qui regroupe une variété de talents (des chanteurs, des beat boxeurs, de la percussion corporelle), la compagnie des humanophones est née en 2013 de l’envie d’éveiller les rencontres artistiques et humaines autour de la musique et de l’expression corporelle.

Tout public à partir de 7 ans

Sur réservation. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:30:00

Place de la Mairie Bibliothèque

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr

