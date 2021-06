Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Atelier de peinture végétale Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier de peinture végétale Musée d’art et d’histoire de Meudon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meudon. Atelier de peinture végétale

Musée d’art et d’histoire de Meudon, le samedi 3 juillet à 17:30

_**Atelier de peinture végétale**_ Dans la cadre de la Nuit européenne des musées, Elvine Comelet, artiste peintre spécialisée dans les peintures naturelles, vous initiera à l’utilisation d’encres végétales fabriquées simplement à partir de fleurs et plantes tinctoriales. Cette animation, qui mêle art, histoire et chimie vous permettra de repartir avec votre propre création 100% naturelle, quel que soit votre âge et votre niveau. **INFORMATIONS PRATIQUES** Pour tous publics Enfants à partir de 2 ans (accompagnés d’un parent) GRATUIT Atelier en continu de 17h30 à 21h30 Sans réservation dans la limite des places disponibles Dans le respects des gestes barrières (port du masque)

Comment fabriquer des encres avec les fleurs du jardin? Atelier de peinture 100% naturelle, pour tous publics ! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T21:30:00

