Wattrelos Maison des Associations Van Marcke Nord, Wattrelos Atelier de peinture végétale Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Atelier de peinture végétale Maison des Associations Van Marcke, 30 juin 2021-30 juin 2021, Wattrelos. Atelier de peinture végétale

Maison des Associations Van Marcke, le mercredi 30 juin à 09:30

Le Mercredi 30 juin de 9h30 à 11h30, un atelier parent / enfant (à partir de 2 an) autour de la » peinture végétale » vous est proposé. à la salle Dardenne, Maison des Associations, rue Brossolette attention, nombre de place limité❗️ Comment vous inscrire ? Ce sont des ateliers zéro déchet dont les inscriptions se font uniquement via la plateforme du zéro déchet [wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) Vous n’avez pas de compte et vous souhaitez avoir des renseignements? Envoyez un courriel à : [wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) Vous recevrez des identifiants par courriel pour créer votre compte personnel et vous inscrire aux ateliers !

gratuit

La Maison des Parents de Wattrelos vous propose un atelier autour de la peinture végétale. Maison des Associations Van Marcke 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T09:30:00 2021-06-30T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des Associations Van Marcke Adresse 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Maison des Associations Van Marcke Wattrelos