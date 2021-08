Bayel Bayel Aube, Bayel Atelier de peinture sur verre au Musée du cristal de Bayel et son atelier du verre Bayel Bayel Catégories d’évènement: Aube

Bayel

Atelier de peinture sur verre au Musée du cristal de Bayel et son atelier du verre Bayel, 13 août 2021, Bayel. Atelier de peinture sur verre au Musée du cristal de Bayel et son atelier du verre 2021-08-13 – 2021-08-13

Bayel Aube Bayel Eur bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com +33 3 25 92 42 68 http://www.bayel-cristal.com/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bayel Autres Lieu Bayel Adresse Ville Bayel lieuville 48.19905#4.77746