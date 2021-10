Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Atelier de peinture sur porcelaine Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le dimanche 14 novembre à 14:00

Dans le cadre de l’exposition Chrysanthèmes, dragons et samouraïs, la médiation propose un atelier de peinture sur porcelaine. Les ateliers auront lieu avec l’artiste Sylviane de Cerjat Hagger. Chaque atelier est précédé d’une visite de l’exposition. Pour adultes et enfants/familles dès 8 ans, durée 2 h 30. Payant CHF 50.-/35 **Dates** : Dimanche 14 novembre 14h | COMPLET Certificat COVID obligatoire: plus d’informations sur [www.musee-ariana.ch](http://www.musee-ariana.ch)

CHF 50.- / CHF 35.-

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T16:30:00

