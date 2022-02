Atelier de peinture et de collage pour enfants avec Leonie Koelsch (de 5 à 11 ans) Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder Bas-Rhin Val-de-Moder EUR Lors de cet atelier artistique, vous pourrez expérimenter des techniques de peinture et de collage pour créer des images à la manière de l’illustratrice Léonie Koelsch. Les fleurs sont omniprésentes dans les Suvres du Musée de l’Image Populaire, elles ont un langage et une symbolique… lors de la Nuit Européenne des Musées, les enfants découvriront le regard que les imagiers-peintres avaient sur la nature environnante et l’existence des souvenirs de mariage et d’amitié. +33 3 88 07 80 05 Lors de cet atelier artistique, vous pourrez expérimenter des techniques de peinture et de collage pour créer des images à la manière de l’illustratrice Léonie Koelsch. Val-de-Moder

