Atelier de pâtisserie Macaron Saint-Méloir-des-Bois, mercredi 27 mars 2024.

Avec Annabelle Lecointre, diplômée des Beaux-Arts et en pâtisserie

Venez passer une après- midi avec moi dans l’univers de la pâtisserie . Vous réaliserez toutes les étapes de la confection et du montage des macarons. Nous verrons ensemble l’appareil à macaron, la meringue italienne , deux ganaches , les techniques de pochage et d’assemblage. Vous repartirez avec vos créations et vos fiches recettes pour en refaire chez vous à l’infini…

Vous avez juste à apporter votre tablier préféré, une ou plusieurs boites et votre sourire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 17:00:00

fin : 2024-03-27 20:00:00

Salle des fêtes

Saint-Méloir-des-Bois 22980 Côtes-d’Armor Bretagne annabelle.lecointre@ecomail.bzh

