Atelier de pâtisserie afro végétale HOBA Paris

Paris

Le samedi 22 octobre 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Billetterie : 60€ + (frais de location)

Découvrez la pâtisserie afro végétale à travers 2 douceurs autour de la banane plantain ! Alicia Makanja, nutrithérapeute spécialisée dans la nutrition végétale et Afro Centrée, vous invite à partager un moment sucré, fun et gourmand autour de la banane plantain. Réalisez l’une des douceurs les plus appréciées des petits et grands : une bonne fournée de cookies à base de banane plantain ! Poursuivez avec une pâtisserie fine inédite qui devrait séduire vos futurs convives…des tartelettes à la vanille, banane plantain & citron vert. Cet atelier est l’occasion de vous familiariser avec les techniques de pâtisserie végétale, d’échanger sur la nutrition et de valoriser les produits Afro caribéens en les travaillant différemment. FACEBOOK // INSTAGRAM // SITE WEB Au menu : des cookies à base de banane plantain

des tartelettes à la vanille, banane plantain & citron vert. Ensemble, préservons l'environnement : Pensez à ramener vos contenants afin de ne rien jeter. HOBA Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet 75017 Paris

HOBA

