Atelier de partage et de découverte autour de la relaxation Association De l’Air Olivet, mercredi 24 avril 2024.

Atelier de partage et de découverte autour de la relaxation Apprendre à se relâcher au quotidien.

Ouvert à toutes et tous, à partir de 4 ans. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. Mercredi 24 avril, 14h30 Association De l’Air Gratuit pour les adhérents (25€ par an et par famille), 5€ par personne pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Lors de cet atelier, nous verrons comment pratiquer la relaxation au quotidien, avec des outils simples, à la portée de tous. Nous verrons également comment observer ce qui se passe en soi (émotions, sensations, ressentis…) et comment trouver des moments de calme au niveau émotionnel, au niveau des tensions physiques, ainsi qu’au niveau des pensées envahissantes.

Petit groupe limité à 10 personnes.

Association De l’Air 763 rue du pressoir aubry Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@asso-delair.fr »}, {« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 0752085220 »}, {« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « contact@asso-delair.fr »}]

relaxation émotions