Atelier de parole sur la parité en mathématiques par Mélanie Guenais le 5 mars 2024 à 18h au Lumen Lumen Université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, mardi 5 mars 2024.

Atelier de parole sur la parité en mathématiques par Mélanie Guenais le 5 mars 2024 à 18h au Lumen Pour inaugurer l’exposition « Just Do Maths ! » sur la place des femmes en mathématiques, Mélanie Guenais anime un atelier de parole pour les étudiant.es, ouvert à tous ! Mardi 5 mars, 17h30 Lumen Université Paris-Saclay Entrée libre

Début : 2024-03-05T17:30:00+01:00 – 2024-03-05T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T17:30:00+01:00 – 2024-03-05T20:00:00+01:00

Pour inaugurer l’exposition « Just Do Maths ! », nous avons le plaisir d’accueillir Mélanie Guenais, maîtresse de conférence en mathématiques à notre Université pour un atelier de parole sur la parité en mathématiques.

A travers son intervention, Mélanie montrera que la sous-représentation des femmes en mathématiques en Europe, et plus particulièrement en France est loin d’être une fatalité. Les exemples de pays comme l’Inde ou même l’Arabie Saoudite (!) montrent qu’il peut en être autrement. Il s’agit dès lors d’identifier les freins à la parité et par la même occasion les leviers qui permettront aux femmes d’occuper pleinement leur place en mathématiques.

Après cette discussion, que nous espérons la plus participative possible, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer et de discuter avec les mathématiciennes de l’exposition autour d’un cocktail.

Informations pratiques :

17h30 Accueil du public

18h00 Début de l’atelier de parole

19h00 Cocktail

Site web de l’exposition https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-mathematiques/mediation-et-actualites-graduate-school-mathematiques/just-do-maths-nos-mathematiciennes-contre-les-stereotypes

Lumen Université Paris-Saclay 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Mélanie Guenais, maîtresse de conférence en mathématiques à l’Université Paris-Saclay