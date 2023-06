Auprès de mon arbre, stage d’été Atelier de Paris / CDCN Paris, 17 juillet 2023, Paris.

L’Atelier de Paris / CDCN propose, en partenariat avec le Samu Social, le CPA Annie Fratellini (12e) et le CASP, la 3e édition d’un stage de danse gratuit d’une semaine, à destination de 20 enfants, issus de milieux sociaux défavorisés et ne pouvant pas partir en vacances.

Blandine Minot et Milena Gilabert, deux danseuses et chorégraphes expérimentées dans le travail avec le jeune public, conçoivent pour ce stage un projet de transmission et partage de l’art chorégraphique avec comme fil rouge l’arbre.

Au-delà d’être un stage d’éveil à l’art chorégraphique et à la nature, il s’agit d’une expérience collective, rassemblant différents protagonistes tels que des artistes, les enfants (et leur famille), l’équipe de l’Atelier de Paris et les équipes des structures partenaires autour d’un projet commun.

La semaine se déroulera dans les studios de danse de l’Atelier de Paris et en immersion dans le bois de Vincennes.

Le projet démarrera par une visite de l’Atelier de Paris / CDCN ainsi que de la Cartoucherie, moment qui permet une familiarisation avec les espaces ainsi que la découverte des métiers et de l’histoire du lieu. Les journées de travail seront segmentées en différents temps : des ateliers de danse où le travail du mouvement est central, des moments de jeux, des moments de lecture, relaxation ou dessin.

En complément du contenu proposé par les chorégraphes, une médiatrice de l’Atelier de Paris / CDCN, interviendra pour présenter une mallette pédagogique aux enfants. Il s’agit de leur proposer des clés d’entrée dans la culture chorégraphique en visionnant et en échangeant autour d’extraits vidéo ayant marqué l’histoire de la danse contemporaine.

Enfin, le dernier jour sera consacré à une restitution du travail traversé en présence des familles des enfants, ainsi que du personnel de l’Atelier de Paris. Ce dernier moment de rencontre avec des adultes, ainsi que des professionnels du domaine chorégraphique est une occasion d’enrichissement pour tout le monde, qui permet une résonnance du travail bien au-delà du cercle des participants.

