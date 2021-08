Albi Centre Occitan Rochegude Albi, Tarn Atelier de paléographie occitane Centre Occitan Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Un vendredi par mois, Mme Sylvie Caucanas animera un atelier de paléographie occitane de 18h à 19h30 au COR. Maintenant à la retraite, l’historienne née à Albi a été – entre autre- directrice des archives départementales de Perpignan, puis de l’Aude. Archiviste paléographe, elle vous propose de venir découvrir une discipline passionnante : la paléographie. Qu’es aquò, la paléographie ? C’est l’étude et la lecture de textes manuscrits, quelle que soit la langue et l’époque. L’atelier consistera à décrypter des écritures manuscrites anciennes en occitan, mais également en latin et en français.

Gratuit – Adhésion a l’associacion

Atelier de paléographie occitane animé par Sylvie Caucanas Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi Rochegude Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T19:30:00

