Durée 2 h La Bibliothèque Patrimoniale & de Recherche vous accueille pour un atelier paléographie. La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes, à la graphie et l’orthographe différentes de celles d’aujourd’hui.

Deux ateliers de paléographie proposeront aux amateurs de tous âges, et de tous niveaux de s’essayer au déchiffrement de quelques grands types d’écriture du Moyen-Age et de l’époque moderne (XVI et XVIIe siècles). Le 20 octobre : initiation à la paléographie ancienne

