Deux-Svres EUR Dimanche 11 décembre 2022, le comité des fête de Verruyes, organise l’atelier de Noël de 14h30 à 17h30, à la salle du Prieure – plan d’eau.

Fabrication de décorations de Noël.

Promenades en calèche avec le Père Noël.

Coin lecture.

Animation intergénérationnelle accessible à tous et gratuite.

+33 6 33 86 39 65

Verruyes

