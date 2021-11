Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre ATELIER DE NOEL TOUT PUBLIC A LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

ATELIER DE NOEL TOUT PUBLIC A LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre, 8 décembre 2021, Montrevault-sur-Èvre. ATELIER DE NOEL TOUT PUBLIC A LA MAISON DU POTIER LE FUILET 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

2021-12-08 – 2021-12-08 LE FUILET 2 rue des Recoins

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire EUR 9 9 Venez créer votre propre décoration de Noël avec l’aide et conseils de l’animateur.

Possibilité de cuire son objet – Les pièce seront à venir chercher dans un délai de 3 à 4 semaines (temps de séchage et cuisson) – option cuisson : 2€ par pièce

Durée de l’atelier : 1h30

15 personnes maximum

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre