2022-12-14 – 2022-12-14

Côtes-d’Armor Saint-Thélo Claire AUBERT, tisserande professionnelles, vous accompagnera pour réaliser vos décorations de Noël. Atelier ouvert à tous alors profitez de cette opportunité pour partager ce moment en famille ou entre amis, peut-être un instant de complicité inter générationnel. Sur réservation, par téléphone eu sur site. +33 7 81 84 41 60 Le Bourg Espace LE BOUFFO Saint-Thélo

