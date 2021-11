Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 76440, Forges-les-Eaux Atelier de noël Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: 76440

Forges-les-Eaux

Atelier de noël Forges-les-Eaux, 17 novembre 2021, Forges-les-Eaux. Atelier de noël Forges-les-Eaux

2021-11-17 13:30:00 – 2021-11-17 17:30:00

Forges-les-Eaux 76440 Forges-les-Eaux Atelier de noël pour les enfants de 6 / 12 ans. Confection d’un calendrier de l’avent. Gouter offert. Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse et Sports. Téléphone : 02 35 09 21 68 – 06 08 63 81 31. Atelier de noël pour les enfants de 6 / 12 ans. Confection d’un calendrier de l’avent. Gouter offert. Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse et Sports. Téléphone : 02 35 09 21 68 – 06 08 63 81 31. +33 6 08 63 81 31 Atelier de noël pour les enfants de 6 / 12 ans. Confection d’un calendrier de l’avent. Gouter offert. Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse et Sports. Téléphone : 02 35 09 21 68 – 06 08 63 81 31. Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2021-10-30 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: 76440, Forges-les-Eaux Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux