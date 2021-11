Val-de-Moder Val-de-Moder 67350, Val-de-Moder Atelier de Noël : fabriquez votre couronne florale en papier (à partir de 10 ans) Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: 67350

Val-de-Moder

Atelier de Noël : fabriquez votre couronne florale en papier (à partir de 10 ans) Val-de-Moder, 7 novembre 2021, Val-de-Moder. Atelier de Noël : fabriquez votre couronne florale en papier (à partir de 10 ans) Val-de-Moder

2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Val-de-Moder 67350 Val-de-Moder EUR La couronne de papier s’invite dans votre intérieur pour apporter une touche stylisée ! Des pétales élégantes, un découpage précis, un assemblage minutieux… suffiront à la réalisation de cette couronne de papier ! Tu apprendras à sélectionner les trésors d’une cueillette, à dresser les feuilles, à assembler les baies, à marier les plantes pour créer une harmonie circulaire. Rythmer les couleurs, assembler les grandeurs, varier les textures et choisir tes arrangements pour confectionner ta couronne. Une belle après-midi en perspective, dans la forêt du Musée de l’Image Populaire. +33 3 88 07 80 05 La couronne de papier s’invite dans votre intérieur pour apporter une touche stylisée ! Des pétales élégantes, un découpage précis, un assemblage minutieux… suffiront à la réalisation de cette couronne de papier ! Val-de-Moder

dernière mise à jour : 2021-10-26 par Val de Moder

Détails Catégories d’évènement: 67350, Val-de-Moder Autres Lieu Val-de-Moder Adresse Ville Val-de-Moder lieuville Val-de-Moder